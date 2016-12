Inter: via al piano Lavezzi, countdown Calleri

La tournée dell'Inter a Doha è servita anche a gettare le basi per il mercato. C'è prima di tutto da sfoltire una rosa che - a detta dello stesso Thohir - è eccessiva: in uscita Ranocchia, Montoya, Dodò e uno tra Santon, D'Ambrosio e Nagatomo. Poi Thohir, Mancini e il ds Ausilio studieranno il piano per Lavezzi. Secondo la 'Gazzetta' il Psg avrebbe chiesto 6 milioni per far partire subito il Pocho: troppo per un giocatore in scadenza di contratto.