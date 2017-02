In casa Inter si studiano i rinnovi. Prima di tutti quello di Gary Medel, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2018, poi quelli di Andreolli che ha gli ultimi 6 mesi in nerazzurro ed il giovane Andrea Pinamonti. Si cerca di blindare l'attaccante della Primavera, che firmerà il primo contratto da maggiorenne. Rodrigo Palacio è destinato a partire e non verrà rinnovato. Da valutare Juan Pablo Carrizo e Tommaso Berni.