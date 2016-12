Inter, un tappabuchi per la difesa: Felipe

17:27 - L'emergenza continua in difesa ha costretto l'Inter ad attingere, seppur controvoglia, dal mercato degli svincolati. Come riportato da TuttoSport, i nerazzurri hanno trovato l'accordo con Felipe Dal Bello, centrale brasiliano che ha rescisso con il Parma qualche giorno fa. Il 30enne difensore, che all'occorrenza può anche giocare sulla fascia, firmerà un contratto di 4 mesi fino al termine del campionato.

Tanti, troppi, infortuni, l'ultimo quello di Nagatomo, hanno costretto l'Inter a ricorrere al mercato degli svincolati. Vero che Andreolli e D'Ambrosio sono sulla via del pieno recupero, ma Vidic continua ad avere problemi alla schiena e Ranocchia è costretto a giocare acciaccato.

Felipe, 30enne brasiliano di nascita ma italiano d'adozione (è qui da noi da 15 anni ormai), non è un nome che infiamma i tifosi, ma può essere utile alla causa nerazzurra da qui alla fine del campionato. Centrale o all'occorrenza terzino, può far rifiatare i titolari e garantisce al Mancio una certa esperienza che non guasta mai.



Il via libera è previsto dopo la gara di Bergamo, in modo da avere a disposizione il giocatore alla Pinetina già da lunedì.