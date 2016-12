Inter, ufficiale: Kovacic è del Real Madrid

Eccolo il denaro fresco per le casse dell'Inter. Una boccata d'ossigeno secondo il pensiero della società e di Mancini, ma soprattutto secondo il Financial Fair Play. Ma non solo. Il talento di Mateo Kovacic è il sacrificio richiesto dalle circostanze per cercare di accontentare Mancini che da tempo chiede un esterno sinistro, un centrocampista e possibilmente un attaccante esterno. Ora il tesoretto, circa 32-35 milioni più bonus dal Real Madrid, c'è.

Starà al tecnico e alla società spenderlo nella maniera più giusta ed ecco perché nei prossimi giorni le trattative per Siqueira, Felipe Melo e Perisic subiranno un'accelerata. L'offerta per il croato del Wolfsburg è stata aumentata per cercare di abbattere il muro tedesco che di cedere il proprio esterno d'attacco non sembra aver voglia. Per Siqueira e Melo, invece, è questione di dettagli e di spinta decisionale. Le ultime due settimane d'agosto saranno bollenti in sede all'Inter, ma ora le scuse sono finite. Che il sacrificio del talento di Kovacic non vada sprecato.