Inter, ufficiale Jovetic al Siviglia in prestito

Jovetic al Siviglia, è ufficiale. Lo ha comunicato l'Inter attraverso il suo sito. Prima era stato lo stesso giocatore ad autoannunciare il viaggio in Spagna per le visite mediche su Instagram con un post (Sevilla"). Il montenegrino passa al club andaluso in prestito con diritto di riscatto, fissato a 14 milioni. Si chiude un rapporto durato un anno e mezzo durante il quale il giocatore non è riuscito a esprimere le sue potenzialità.