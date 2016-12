Inter, tutto fatto per Candreva. Missione in Brasile per Gabigol

Si muove, con forza, il mercato dell'Inter. Tutto fatto con la Lazio per Antonio Candreva , al punto che l'ala azzurra è attesa a Milano tra mercoledì e giovedì per sostenere le visite mediche. Accordo totale con Lotito, che ha accettato l'offerta da 22 milioni di euro più 3 bonus. Un acquisto davvero gradito a Mancini, che da tempo spinge per il giocatore, ideale per giocare nel 4-2-3-1 che ha in mente. Vestirà la maglia 87. Ma i nerazzurri non si fermano e puntano con forza anche su Gabriel Barbosa , per tutti Gabigol .

Il gruppo Suning ha dato il via libera all'operazione e dunque il club nerazzurro ha inviato due emissari in Brasile per chiudere con il Santos. Voci parlano addirittura di un blitz di Ausilio, che ha portato al Santos un'offerta che supererebbe quella della Juventus, altra squadra, con il Barcellona (che si sarebbe però ritirata dalla corsa -, fortemente interessata al giocatore. L'offerta per il talento quasi 20enne è di 25 milioni di euro più eventuali bonus. Un'offerta così ripartita: 18 milioni al Santos, 7 alla famiglia del giocatore che ne detiene parte del cartellino.



"Con i nerazzurri c'è stato un contatto, Juve club gradito", aveva detto l'agente a calciomercato.com. Eliminata una concorrente dalla corsa - il Barcellona (pessimi i rapporti con il Santos per Neymar e con l'agente di Gabigol Wagner Ribeiro, lo stesso dell'asso blaugrana) - e ricevuto il via libera dai cinesi, gli uomini di mercato dell'Inter non hanno perso tempo: blitz in Brasile di due emissari per conto del club - Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci - per avere l'attaccante della Seleçao olimpica già alla fine dei Giochi di Rio.



"Per il futuro del ragazzo stiamo aspettando delle offerte ufficiali - ha detto ancora Ribeiro a calciomercato.com - Oggi il calciatore ha in testa solo le Olimpiadi, poi valuteremo. L'Europa è nel destino del ragazzo da tanti anni. Vedremo ciò che succederà". Per Gabigol contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione. L'Inter è in pole, Juve superate. Ora si attendono notizie dal Brasile.