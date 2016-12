Inter, Tronchetti Provera: "Mi auguro che Icardi resti, può dare molto"

Marco Tronchetti Provera vota per Mauro Icardi e per Gabigol . Intervistato in esclusiva da Premium Sport , l'ad di Pirelli - main sponsor dell'Inter - si è espresso a favore della permanenza in nerazzurro del capitano: "Da tifoso vorrei che restasse, ha dato tanto all’Inter e può dare ancora molto". Poi si esprime sul possibile arrivo del brasiliano: "Me lo auguro, speriamo continui la tradizione dei fantastici brasiliani in nerazzurro".

Intervistato a Rio de Janeiro, ai piedi del Cristo Redentore per l'occasione tricolore, l'ad di Pirelli ha manifestato il desiderio di vedere ancora Icardi in nerazzurro: "Se lo sacrificherei per 70 milioni? È un grande calciatore, ma io non posso entrare nelle decisioni della società. Da tifoso vorrei che restasse, mi piace, ha dato tanto all'Inter e può dare ancora molto".



Poi una speranza, quella dell'arrivo di Gabigol: "Me lo auguro, abbiamo avuto dei brasiliani fantastici all’Inter e speriamo di continuare questa tradizione". Sui delicati equilibri tra Mancini e la società Tronchetti dà un consiglio: "Un allenatore ha sempre bisogno della proprietà perché se la proprietà non sta vicino all'allenatore è molto difficile che la squadra abbia il sostegno adeguato".



Infine un pensiero sulla Juve, stra-favorita per lo scudetto: "L'Inter la nuova anti Juve? Non è ancora finito il mercato, aspettiamo di vedere alla fine come sarà la squadra. Sorpreso da Higuain alla Juventus? No, fa parte del loro progetto, hanno fatto un ottimo lavoro. Le possibilità di vincere la Champions adesso aumentano, sono tanti anni che ci tentano. Higuain è un giocatore speciale".