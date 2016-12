Inter, torna di moda Nasri: il City vuole 20 mln

Dalla Francia sono sicuri: l'Inter è in vantaggio per Nasri del Manchester City. Il giocatore piace da tempo ai nerazzurri e Roberto Mancini lo ha allenato nella sua esperienza in Premier League. Secondo L'Equipe il giocatore non vuole vivere un altro anno da comparsa ed ecco che i Citizens hanno fissato il prezzo: 20 milioni di euro. E ora in corso Vittorio Emanuele ci stanno pensando davvero. La Roma è in posizione più defilata.