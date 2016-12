Inter, torna di moda Jovetic: "Nel 2014 era vicino" 

10:02 - Ritorno di fiamma per Stevan Jovetic. L'Inter sta lavorando sul mercato per il futuro e sembra essere tornato prepotentemente in corsa per il montenegrino del Manchester City che è in vendita. Indiscrezione confermata da Ausilio: "E' un giocatore da Inter, la scorsa estate eravamo molto vicini a prenderlo poi è arrivato l'infortunio di Negredo... Ci credevamo". Ora il possibile nuovo assalto: si parla di prestito.

Con l'esterno non sarebbe difficile poi trovare un accordo economico con il ds nerazzurro sempre in contatto con l'agente: "E' un ottimo giocatore che ha fatto bene in Italia, è un giocatore di talento e di qualità. Non è più giovanissimo, è nel pieno della maturità e ha ancora tantissimo da dare. Appartiene a un club importante, che compra invece di vendere". Qualcosa si sta muovendo. Rimangono in corsa anche Pedro, Lavezzi e Dybala, ora più vicino alla Juve, per costruire una grande Inter. Quella che Thohir vuole regalare a Mancini per tornare a vincere in Italia e in Europa.

In questo senso vanno anche i rinnovi di Handanovic e Icardi: "Abbiamo offerto a entrambi un prolungamento con adeguamento contrattuale, ma ogni rinnovo ha bisogno dei suoi tempi perchè ci sono tante cose da sistemare. Parliamo regolarmente con i rispettivi agenti e, quando c'è una volontà chiara, alla fine si sistema sempre tutto. La nostra intenzione è di tenere entrambi. Stesso discorso per Kovacic".

Dal Manchester City il sogno è Yaya Tourè: "Per il momento si tratta solo di sogni. È bello averne e coltivarli, ma stiamo cercando di preparare qualcosa di serio e importante per il futuro. Vogliamo costruire qualcosa che diventi realtà. Mancini ha carisma e rispettabilità, ha fatto bene dovunque è andato e quindi può parlare con giocatori di livello internazionale alla pari. Yaya Touré può avere la voglia di confrontarsi in un campionato diverso, ma lui sta bene al Manchester City e quindi sarà difficile".