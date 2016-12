Inter: torna di moda Eder, frenata per Calleri

In attesa di capire quale sarà l'immediato futuro di Lavezzi, l'Inter torna sulle tracce di Eder, cercato con insistenza già la scorsa estate. I rapporti con la Sampdoria sono ottimi e il trasferimento in blucerchiato di Dodò, imminente, dovrebbe favorire il buon esito dell'operazione. Intanto subisce una frenata la trattativa per Calleri, il cui cartellino è di proprietà di un fondo d'investimento, ossia una "terza parte" messa al bando dalla Fifa.

L'Inter, che ha già un accordo di massima con Calleri e col suo entourage, è pronta a chiudere ma ha preso del tempo per valutare con attenzione ogni normativa. La Fifa, poco più di un anno fa, ha infatti bandito gli investitori terzi e c'è dunque il rischio di andare incontro a sanzioni. Ecco perché il club di Thohir, prima di definire l'affare, preferisce cautelarsi.



Per quanto riguarda il rinforzo in attacco da mettere subito a disposizione di Mancini, nelle ultime ore - viste le difficoltà per arrivare a Lavezzi - sta tornando a circolare con forza il nome di Eder, già in estate vicino ai nerazzurri. L'Inter, che con la Samp sta per definire il trasferimento di Dodò, conta di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto: per provare a vincere lo scudetto, servono nuove forze.