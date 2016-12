Inter, Thohir: "Vogliamo Yaya Touré"

Non è più un mistero che il grande obiettivo dell'Inter, in vista della prossima stagione, si chiami Yaya Touré. Dopo i ripetuti apprezzamenti di Roberto Mancini in queste ultime settimane, per la prima volta arriva anche la conferma diretta da parte di Erick Thohir: "E' vero, lo vogliamo - dice al quotidiano indonesiano 'Tempo' -. Quante possibilità ci sono? Questo non so dirlo, ma è certo che proveremo in ogni modo a portarlo all'Inter".