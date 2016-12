Inter, Thohir: "Perisic e Icardi incedibili"

Qualche pezzo pregiato sarà sacrificato e l'indiziato numero uno è Brozovic: "Va alla Roma? Non ho mai sentito di offerte di Brozovic da parte della Roma o del mio amico Pallotta. Brozovic è un componente importante della nostra squadra. Se decideremo di cedere nostri giocatori in Serie A, dovremo calcolare bene il rischio di rinforzare una diretta concorrente".



L'obiettivo di Thohir è quello di creare una squadra competitiva su due fronti: "Dovremo avere almeno 16 calciatori dello stesso valore. Non per forza superstar, perché saremo impegnati in campionato e in Europa League e ci sarà bisogno di una rotazione importante degli uomini. Decideremo chi arriverà in maniera collettiva: non sarò io a dire 'compriamo quel giocatore' e quel giocatore arriverà. Le decisioni sono sempre state e saranno sempre collettive, dopo un confronto che coinvolgerà Mancini e tutti i dirigenti. Dobbiamo essere d'accordo, riflettere su cosa sia meglio per la squadra, non per il presidente o per l'allenatore".



Si va avanti con Mancini: "Con lui abbiamo iniziato un progetto che deve essere portato al termine - ha detto al Corriere dello Sport - I soldi non c'entrano: ha un altro anno di contratto e vogliamo che resti. Ciò che finora ha fatto per l'Inter è evidente: rispetto a un anno fa abbiamo migliorato di 12 punti la nostra classifica e questo è un dato importante. Il nostro obiettivo però è fare più di 70 punti e con Mancini in panchina possiamo riuscirci perché è la nostra superstar".