Inter: Thohir pensa a Zenga per l'emergenza

11:21 - Per Erick Thohir si tratta di un'idea d'emergenza, per molti interisti sarebbe un sogno. Nonostante le rassicuranti parole del presidente dell'Inter, che lunedì ha confermato Mazzarri dopo il pesante k.o. di Firenze, all'orizzonte nerazzurro spunta il nome di Walter Zenga. L'ex tecnico di Catania e Palermo verrebbe chiamato a sostituire Mazzarri in caso di nuovo tracollo contro il Napoli, dopo la pausa per le nazionali.

Lunedì, da Giacarta, Thohir ha rinnovato la fiducia a Mazzarri, con cui c'è stato anche un colloquio telefonico. "Il tecnico sta lavorando con grande impegno, darà il massimo per l'Inter e noi continueremo a dargli una chance - le parole dell'indonesiano -. Spero che la sosta sia utile per valutare bene la situazione". Una fiducia all'apparenza incondizionata, ma è chiaro che il destino dell'allenatore nerazzurro sia inevitabilmente legato ai prossimi risultati. Dopo un discreto avvio di campionato, l'Inter è infatti sprofondata nelle ultime due partite (due k.o. e sette gol subiti tra Cagliari e Fiorentina), che hanno fatto scivolare la Beneamata a 10 punti dalla vetta e a 6 dalla zona Champions League, obiettivo dichiarato per la stagione.



Ecco perché Mazzarri ha ormai esaurito ogni bonus a sua disposizione e il prossimo 19 ottobre, al rientro dalla sosta, si giocherà il suo futuro contro il Napoli. Thohir, intanto, ha già pronto un piano di riserva nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Il presidente pensa a Walter Zenga, per 12 anni portiere nerazzurro e, soprattutto, una vera e propria icona interista. L'idea è quella di riproporre ad Appiano Gentile quanto fatto dalla Juve con Antonio Conte e dal Milan con Filippo Inzaghi. Ex bandiere in grado di ridare entusiasmo a un ambiente depresso, con i tifosi pronti a esplodere in caso di un'altra sconfitta contro il Napoli. Zenga, dopo l'ultima esperienza all'Al-Jazira (Emirati Arabi), attualmente è senza contratto a Dubai, dove risiede. Con un telefono acceso e il sogno di una vita nel cuore.