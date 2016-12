Inter, Thohir: "Lo scudetto si può, arriveranno nuovi giocatori di qualità"

Pirlo all'Inter è una suggestione di mercato che da settimane aleggia sul nostro calcio. "Dovete chiedere a Mancini e ad Andrea - ha dichiarato Thohir al Guerin Sportivo -, ma ovviamente è un gran giocatore. In ogni caso arriveranno nuovi giocatori per tornare stabilmente in Champions. Ora possiamo vincere lo Scudetto, l'imprevisto è stato questo. Farò di tutto per rendere la squadra ancora più competitiva, possiamo migliorare".