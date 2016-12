Inter, Thohir insiste per Nainggolan

L'Inter non molla Nainggolan . Lo scorso weekend c'è stato il primo blitz in Sardegna e l'offerta al Cagliari è stata di 18 milioni di euro . Nell'affare rientrerebbero anche due giovani: Camara e Crisetig. La palla ora passa alla Roma, sicura di concludere a proprio favore l'affare (c'è di mezzo anche il riscatto di Astori). Ma attenzione a Thohir che voleva il giocatore, di origini indonesiane, già la scorsa estate e lo considera imprescindibile.

L'affare potrebbe anche ottenere il benestare di Roberto Mancini che, con Yaya Touré, cercava un giocatore in fondo dalle caratteristiche abbastanza simili a Nainggolan. Il che, in altre parole, significa grande corsa, equilibrio tattico, piedi educati e capacità di interdire come di offendere inserendosi negli spazi. In questo senso al centrocampista della Roma mancherebbe solamente l'esperienza internazionale del giocatore del City.



Ma l'offerta di 18 milioni, dicevamo: 12 servirebbero a risolvere la comproprietà del centrocampista belga e altri 4 per accontentare il Cagliari. Su questi 4 ruota però tutto l'affare. L'Inter vorrebbe cavarsela con la cessione di Crisetig e Camara ai sardi; il Cagliari sarebbe contento di tenersi il primo ma meno entusiasta del secondo.