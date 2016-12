Inter, Thohir frena su Pirlo: "Un grande ma non cerco giocatori da mettere in mostra"

Pirlo all'Inter? Pirlo in Turchia? Non sappiamo se Andrea vestirà la maglia dell'Antalyaspor (come sestiene l'eccentrico presidente del club di Adalia), di certo però le parole del numero uno nerazzurro Thohir, ospite a Giakarta di TV One, allontanano l'ipotesi interista: "E' un grande ma a centrocampo abbiamo valide alternative e alcuni giovani promettenti. Abbiamo bisogno di giocatori validi per il progetto non solo da mettere in mostra".

"Ovviamente - ha continuato Thohir - valuteremo le opportunità di mercato. Ma, ripeto, funzionali al progetto". Poi uno sguardo sul campionato e le prospettive future: "Credo che Roberto Mancini sia l'allenatore giusto per l'Inter, ha fatto un ottimo lavoro finora. L'Inter si è posta nuovi obiettivi per gli anni a venire, dentro e fuori dal campo. Abbiamo una nuova dirigenza, tutti abbiamo come obiettivo quello di tornare a giocare in Champions League e penso che Mancini possa dare il suo contributo. La cosa più importante in questo caso sono i risultati".

Con il mercato invernale alle porte è inevitabile che vengano accostati i nomi di diversi giocatori ai colori nerazzurri: "So che i tifosi vorrebbero che comprassimo sempre nuovi giocatori. Oggi però abbiamo molti elementi arrivati dal mercato estivo e alcuni che sono con noi da più tempo. Non vogliamo solamente acquistare altri giocatori che potrebbero avere delle difficoltà ad adattarsi al sistema di gioco; abbiamo nove nuovi acquisti che in questi mesi si sono integrati rapidamente, va dato merito a Mancini per questo. Inoltre siamo orgogliosi di avere una età media della squadra inferiore ai 26 anni. Credo che la squadra sia giovane e stia iniziando ad avere una certa stabilità, nei prossimi anni potrà diventare sempre più solida e acquisire esperienza. Forse qualcuno si chiede perché abbiamo ceduto Kovacic al Real Madrid, ma nel calcio le cose vanno così: l'offerta del Real era ottima e dal canto nostro abbiamo cercato altri giocatori provenienti da altri team. Il nostro impegno resta quello di costruire una squadra competitiva con Mancini".