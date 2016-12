Inter, Thohir: "Ci servono altri rinforzi"

Mentre l'Inter non trova la quadra in campo e colleziona sconfitte in amichevole, fuori dal rettangolo di gioco la società sta provando a consegnare a Mancini una rosa all'altezza. Candreva l'ultimo acquisto: "Penso che dobbiamo rinforzare la squadra - ha ammesso Thohir da Rio de Janeiro -. Avevamo bisogno di uno come Candreva e credo sia un rinforzo importante". Sul mal di pancia di Icardi: "E' il capitano, dobbiamo discuterne con lui".