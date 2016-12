Inter, super offerta per Berardi. L'agente: "Tutto vero"

Dopo la cessione ai cinesi, l' Inter è pronta a muoversi e il primo colpo di livello potrebbe chiamarsi Domenico Berardi . L'attaccante ha detto "no" alla Juve e ha deciso di rimanere al Sassuolo. A meno che non gli venga presentato un progetto importante. Come quello dei nuovi proprietari nerazzurri. Un rilancio da 25 milioni di agli emiliani, più un quinquennale da 5 milioni lordi a stagione per il giocatore. L' agente di Berardi: "Vero. L'Inter è molto determinata"

Oltretutto con la certezza di partire da titolare, al contrario di quello che gli avrebbe potuto garantire Allegri visto il parco offensivo dei bianconeri. E adesso la tentazione di dire "sì" sarebbe decisamente più forte. Una mossa a sorpresa quella dell'Inter, che potrebbe nascondere però un secondo fine. Berardi, infatti, sarebbe l'alternativa a quell'Antonio Candreva che Mancini va chiedendo da tempo. Un attaccante esterno che si inserirebbe alla perfezione nella modalità di gioco interista, ma che Lotito non vuole cedere a prezzi di favore. Tanto che per l'azzurro vuole 25 milioni, ma che, a differenza di Berardi, verrebbero spesi per un giocatore di 29 anni contro i 22 del calabrese. Così, far sapere di voler stringere per Berardi, potrebbe spingere il presidente della Lazio ad abbassare le pretese. Adesso bisogna capire chi cederà per primo.