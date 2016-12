Inter, Suning rassicura Mancini: avanti insieme

Prove di ciel sereno in casa Inter dopo la settimana di tensione sul futuro di Mancini . Il tecnico a New York ha incontrato i rappresentanti del gruppo Suning che, con delle rassicurazioni, lo hanno convinto a sotterrare l'ascia di guerra con Thohir . Niente dimissioni dunque, ma nemmeno il rinnovo ma con la promessa di firma sul prolungamento in caso di qualificazione alla Champions . Non solo, verranno tenuti i titolari e arriveranno due acquisti.

Nero su bianco non c'è nulla, ma Mancini vuole fidarsi della nuova proprietà. Anche per questo l'incontro coi vertici del gruppo Suning è diventato fondamentale, soprattutto dopo la rottura con Thohir. Rottura che andrà risanata perché il gruppo cinese ha ribadito la volontà e la decisione di avere nell'indonesiano il punto di riferimento in Italia, dandogli la gestione del club.



Per convincere Mancini a desistere nella battaglia interna il gruppo Suning ha fornito precise rassicurazioni sotto diversi punti di vista. Innanzitutto il contratto del tecnico sarà rinnovato in caso di qualificazione alla Champions League, senza discussioni. Poi arriveranno gli investimenti, una piccola parte in estate e il grosso in inverno o nella prossima stagione quando tutti gli sponsor collegati al gruppo cinese saranno arrivati. Ma non è tutto. I titolarissimi indicati dal Mancio non verranno ceduti, potenziati da almeno due acquisti (uno dovrebbe essere Candreva) con la promessa di intervento in caso di necessità nella finestra invernale.