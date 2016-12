Inter: summit Ausilio-Ramadani per Jovetic

22:58 - L'Inter si muove per Stevan Jovetic. Piero Ausilio, riporta tuttomercatoWeb.com, in tribuna al Franchi di Firenze per osservare da vicino Yarmolenko e Vida, impegnati con la Dinamo Kiev contro i viola, avrebbe infatti incontrato Fali Ramadani, agente del giocatore del Manchester City, con cui aveva già parlato una decina di giorni fa. L'ex viola è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che avevano provato a prenderlo già a gennaio, e piace a Mancini.

I nerazzurri ci provano dunque e lavorano ai fianchi Ramadani perché agisca da intermediario e convinca il City a lasciar partire Jovetic con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'opzione che, tutto sommato, il club di Manchester potrebbe anche prendere in considerazione. Il nodo da sciogliere è soprattutto legato alle cifre da mettere sul piatto: tra i 15 e i 20 milioni l'affare si sblocca, ma si parla, in ogni caso, di un sacrificio importante per cui serve il via libero definitivo di Thohir. L'Inter, questo è certo, si sta muovendo e lo fa con le idee molto chiare. La trattativa è pronta per decollare.