Inter, spuntano Salah e Campbell 

10:46 - Prima di Natale Roberto Mancini farà la "letterina" a Erick Thohir, ma il ds Piero Ausilio è già alla ricerca del regalo per il nuovo allenatore dell'Inter. L'uomo mercato nerazzurro è volato a Londra per sondare diverse piste. Si cerca un giocatore d'attacco e in Inghilterra ci potrebbero essere diverse occasioni: Salah (Chelsea), Campbell e Podolski (Arsenal) e Lamela (Tottenham). I sogni restano due: Cerci e Lavezzi.

Strappare uno dei due ad Atletico Madrid o Psg non sarà di certo facile. L'ex Toro e l'ex Napoli hanno una valutazione troppo elevata e a meno di una decisione clamorosa di Thohir e prendere a gennaio sembra impossibile. Comunque l'ambiente nerazzurro sta sondando il terreno: dopo i contatti dei giorni scorsi con l'agente dell'azzurro, ecco quelli con il procuratore del Pocho, Alejandro Mazzoni, che cura anche gli interessi di Hugo Campagnaro. Un incontro per capire i margini di manovra, pochi ora ma che a luglio potrebbero aumentare. In più il 30 dicembre in Marocco è programma l'amichevole Inter-Psg, un'occasione in più per continuare a parlare dell'affare. Qui dovrebbe scendere in campo Thohir che cercherà di convincere Al Thani al prestito.

Le alternative non mancano di certo. Ausilio è stato in tribuna a Stamford Bridge per Chelsea-Tottenham. Mourinho a proposto ai nerazzurri Mohamed Salah. Il centrocampista offensivo sta trovando poco spazio in Blues e potrebbe partire in prestito. Un giocatore duttile che servirebbe come il pane a Mancini: è in grado di fare sia la fascia sinistra che quella destra. Il match di Londra è servito all'Inter anche per visionare Lamela, in campo per 74'. L'argentino piace da sempre i nerazzurri che potrebbero fare un ennesimo tentativo. Sempre nella capitale inglese ci sono altre due occasioni, tutte due dall'Arsenal: Joel Campbell e Lukas Podolski sono con i bagagli in mano in cerca di una nuova sistemazione. Il giovane costaricano che ha stupito tutti ai Mondiali è rimasto ai Gunners, ma non ha ancora conquistato Wenger. Discorso simile per il campione del mondo tedesco che vorrebbe giocare di più. Entrambi si potrebbero liberare in prestito, formula ideale per l'Inter.