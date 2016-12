Inter: spiragli per Cerci e contatti con Lucas Leiva 

15:15 - Roberto Mancini dopo il match con la Lazio incontrerà la dirigenza per fare il punto sul mercato. Nel frattempo Ausilio e Fassone stanno lavorando per trovare i rinforzi, naturalmente low cost, da regalare all'allenatore nerazzurro. Arrivano spiragli dalla Spagna per Alessio Cerci: adesso l'Atletico Madrid potrebbe cederlo in prestito. Per il centrocampo contatto con gli agenti di Lucas Leiva del Liverpool.

Nelle ultime ore, complice un leggero infortunio all'adduttore, la posizione dell'Atletico Madrid su Cerci si sarebbe ammorbidita. Così il suo trasfirimento all'Inter a gennaio da sogno potrebbe diventare realtà grazie al prestito con diritto/obbligo di riscatto a giugno. Il Mancio ha espresso chiaramente il desiderio di avere un esterno d'attacco: piacciono anche Shaquiri e Kramaric, ma ci vuole un invenstimento che andrebbe a scontrarsi con il fair play finanziario tanto caro a Thohir.

Dall'attacco al centrocampo con Lucas Leiva in pole position. Ieri a Milano il ds Ausilio ha incontrato gli agenti del centrocampista del Liverpool seguito già da diversi anni. Il brasiliano ha deciso di lasciare i Reds e ad Anfield sono disposti al prestito.