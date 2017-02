INTER, SI STRINGE PER RICARDO RODRIGUEZ

Secondo quanto riporta calciomercato.com, l'Inter sta continuando a lavorare per portare in Italia Ricardo Rodriguez, terzino svizzero del Wolfsburg. La società nerazzurra è d'accordo con il giocatore per un contratto di 4 o 5 anni ed una cifra intorno ai 2,5-3 milioni. C'è il problema dei 22 milioni della clausola rescissoria, non trattabili dal club tedesco.