Inter: si prova per Rolando, Ledesma-no

22:54 - Un altro difensore oltre Santon e un centrocampista: ecco i colpi che l'Inter cercherà di mettere a segno in questo ultimo giorno di mercato invernale. Per il reparto arretrato, Rhodolfo del Gremio e Vida della Dinamo Kiev sono più lontani: difficile per Richards della Fiorentina, si lavora su Benalouane dell'Atalanta e su Rolando del Porto. Per la mediana, sfumate le piste Ledesma e Diarra. Verrà fatto un tentativo per Cigarini dell'Atalanta.

22:10 FRENATA PER ROLANDO, L'AFFARE STA PER SALTARE

Fumata nera per quanto riguarda la trattativa tra Inter e Porto per Rolando. Manca infatti l'accordo tra le due società: il club portoghese non è disposto a liberare il difensore in prestito. Difficile che l'affare possa sbloccarsi entro le 23.



21:18 IL BOCA INSISTE PER OSVALDO

Il Boca Juniors si candida fortemente per Osvaldo. C'è tempo fino al 15 febbraio, chiusura del mercato argentino. Non c'è fretta per trovare un accordo economico.

20:21 NO DELL'ATALANTA PER CIGARINI

Niente da fare per Cigarini. L'Atalanta ha chiuso il mercato in entrata e in uscita.

20:15 COLPO CIGARINI LAST MINUTE

L'Inter farà un tentativo all'ultimo minuto per Cigarini dell'Atalanta.

20:05 OSVALDO: NO QPR, IDEA BOCA

Osvaldo ha definitivamente rifiutato l'offerta del Qpr è sembra intenzionato a trasferirsi al Boca Juniors.

19.27 AGENTE DIARRA: "NIENTE INTER"

"Posso confermare che l'Inter ci ha comunicato che l'affare Diarra non si farà". Così l'agente del centrocampista francese, Mario Knez, chiude il discorso nerazzurro ai microfoni di FcInterNews.it.

18:45 DIARRA E' MOLTO DIFFICILE

L'ipotesi di arrivare a Lass Diarra, emersa nel tardo pomeriggio, si scontra con una realtà che rende complicata, se non impossibile, la trattativa visto che Diarra non è svincolato dal Lokomotiv Mosca, ma è solo avviata la pratica per la risoluzione del contratto.

17:50 BONAZZOLI ALLA SAMP. A LUGLIO

Come era già stato stabilito venerdì scorso, Inter e Sampdoria hanno siglato l'accordo per il trasferimento di Duncan e Bonazzoli al club doriano per 10 milioni. Duncan, già alla Samp, passa a titolo definitivo, valutazione 3 milioni. Bonazzoli rimarrà all'Inter fino a luglio, poi sarà tutto della Samp per 7 milioni e contratto fino al 2019. Per l'Inter il diritto di riacquisto da far valere per i prossimi tre anni.

17:30 L'AGENTE DI ROLANDO NELLA SEDE INTER

La trattativa per Ronaldo è agli sgoccioli. L'Inter spera di arrivare all'accordo con il Porto e l'agente del giocatore è nella sede nerazzurra per definire il passaggio. Restano gli ostacoli economici col club portoghese.

16:45 DIARRA, MANCINI CI RIPROVA

Niente Ledesma, e quasi come un ... obbligo l'Inter ci riprova con Diarra. Il francese, in forza al Lokomotiv Mosca, è nei piani dell'Inter già da Natale, ha sostenuto anche le visite mediche ed è da tempo in stand by.

15:40 TRAMONTA L'IPOTESI LEDESMA

E' da ritenersi chiusa la possibilità che Ledesma possa trasferirsi all'Inter. Dopo il no di Tare, è arrivato anche il no da parte di Lotito. L'ipotesi di scambio con Kuzmanovic non piaceva all'Inter, dunque non se ne è fatto niente.

13:20 TARE DICE NO PER LEDESMA-INTER

Igli Tare, diesse della Lazio, ha escluso che Ledesma possa passare all'Inter: "Le ultime ore di mercato per la Laziom predevono solo trattative marginali. Ledesma all'Inter? No":

11:41 PER LEDESMA LA LAZIO CHIEDE KUZMANOVIC

Proseguono i contatti con la Lazio per Ledesma: oltre a un conguaglio, Lotito ha chiesto come contropartita Kuzmanovic. Difficile invece che possa riaprirsi il discorso, sempre per il centrocampo, con Lassana Diarra.



11:26 IL PORTO PRONTO A DARE IL VIA LIBERA PER ROLANDO

La trattativa per il ritorno in nerazzurro di Rolando è caldissima. L'Inter è decisa: il Porto avrebbe già comunicato alla Juventus - nelle settimane scorse interessata al giocatore - di rtitenersi libero da ogni impegno e di aver avviato la discussione con il club di Thohir.



11: 12 SPUNTA NUOVAMENTE ROLANDO DEL PORTO

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da fcinternews.it l'Inter pensa ad un clamoroso ritorno di Rolando nelle ultime ore di questo mercato: si pensa al portoghese come ripiego in caso sfumassero le altre piste.



10:50 AGENTE LEDESMA: "SONO OTTIMISTA"

"Sono ottimista". Così l'agente di Ledesma, Vincenzo D'Ippolito sul possibile passaggio del suo assistito all'Inter. "Alla Lazio ha sempre fatto bene e sarebbe un segno di riconoscenza da parte della società dargli la possibilità di fare questi quattro mesi all'Inter", ha dichiarato a Rai Sport.