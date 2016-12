Inter, si pensa già al mercato: Borini nel mirino

10:57 - Non è certo un nome nuovo, quello di Fabio Borini per l'attacco dell'Inter. Ma le difficoltà della squadra di Mazzarri e le parole di Piero Ausilio sono sicuramente fattori decisivi per capire dove vuole andare la banda di Thohir in merito al mercato: "Borini mi piace tantissimo e ha caratteristiche non presenti in rosa, però il Liverpool non lo dà in prestito o a condizioni favorevoli. Se dovessero cambiare le cose a gennaio ci faremo trovare pronti".

Nella finestra del mercato di gennaio si partirà, dunque, da un attaccante. Un tassello che potrebbe servire a dare concretezza a un reparto offensivo che, complice anche l'infortunio di Osvaldo, ha dato chiari segni di decadenza. Borini, dal canto suo, ha mostrato le sue doti di finalizzatore e lo ha fatto in modo egregio specialmente con la maglia del Sunderland, prima ancora con la Roma che ha poi capitalizzato tutto con la sua cessione. Borini ma non solo.

Per quanto riguarda il reparto offensivo sono sempre intesi i contatti per riportare Rolando (ora al Porto) in nerazzurro il prima possibile. Per quanto riguarda i nomi del futuro ecco spuntare Kramaric: "Si sta affermando quest'anno, ma ha caratteristiche simili a quelle di Icardi e Osvaldo e non credo andremo in quella direzione", ha detto sempre Ausilio a Tele Lombardia. "Non siamo entrati nel merito delle trattative finora. Porteremo delle idee a Thohir a dicembre, qualora riterremo giusto apportare modifiche, adesso ci stiamo lavorando osservando qualche giocatore in Italia e all'estero. Sicuramente Thohir non si tirerà indietro in questa fase di mercato".