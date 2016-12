Inter, si cerca ancora il terzino destro: Darmian in pole

L'arrivo di Pioli in panchina ha riacceso il mercato dell' Inter . Per gennaio sono tante le idee, ma tra le priorità resta quella di trovare un terzino destro. Da tempo si parla dell'ingaggio del tuttofare Caceres, ma l'uruguaiano, svincolato dalla Juve e reduce da un grave infortunio, pare non convincere. Così, riecco il nome di Matteo Darmian , inserito da Mourinho nella lista degli "epurati" del Manchester United. Potrebbe arrivare il prestito.

Un'operazione da tanta resa e poca spesa perfetta per il momento dell'Inter, che non può permettersi colpi di testa in una situazione delicata, sia in campo, sia a livello societario. Darmian, che sbarcherebbe a Milano senza incidere troppo sul bilancio nerazzurro anche grazie a una buona parola da parte dello stesso Mou, è oltretutto seguito almeno dalla scorsa estate. Il suo destino, comunque, è legato a quello di Aleix Vidal. Il Barcellona avrebbe liberato l'esterno spagnolo, puntando tutto su Stephan Lichtsteiner, la cui avventura alla Juve è ormai giunta al termine. Se lo svizzero dovesse trasferirisi in blaugrana, allo Darmian troverebbe in Vidal un concorrente per il posto di terzino. Anche se Pioli preferirebbe di gran lunga avere a disposizione l'azzurro.