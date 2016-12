Inter, senti Nani: "Non mi dispiacerebbe giocare coi nerazzurri"

E' uno degli obiettivi del prossimo mercato di Mancini, uno dei giocatori offensivi che potrebbe completare il reparto d'attacco dell'Inter nella prossima stagione. Nani , portoghese del Fenerbahce , ha spiegato che non direbbe di no ad una proposta proveniente da Milano. Intervistato da Rtp3, tv portoghese, ha spiegato: "Per ora non ho offerte, ma se l'Inter si facesse avanti e il club direbbe di sì, non mi dispiacerebbe giocare con i nerazzurri ".

Il costo dell'ex Manchester United non è però da sottovalutare. È vero che il Fenerbahce lo ha acquistato per 5,5 milioni la scorsa estate, ma ora le sue quotazioni sono in rialzo e giocherà anche gli Europei. Nani ha 29 anni, e ora potrebbe costare 10 milioni.



"Per ora non c'è alcuna offerta, sono felice al Fenerbahce e penso al campionato e agli Europei col Portogallo. Se però l'Inter dovesse fare una proposta e questa venisse accettata, non mi dispiacerebbe giocare con i nerazzurri, direi di sì".