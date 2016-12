Inter, senti Monchi: "Banega ha rinnovato fino al 2017 col Siviglia"

Ever Banega rischia di diventare un intrigo di mercato per l'Inter . Giocando contro il Villarreal , l'argentino ha totalizzato quota 30 presenze. Come da da clausola presente sul contratto è scattato in automatico il rinnovo col Siviglia . Lo ha spiegato senza esitazioni il ds degli spagnoli Monchi : "Avendo giocato l'ultima partita, Banega ha automaticamente rinnovato fino al 2017. La clausola? Ha rinnovato, interessa solo che il suo rendimento rimanga costante. L'interesse delle altre squadre? Lui ha un contratto fino al 30 giugno 2017".

Negli ultimi giorni, sulla vicenda, il ds dell'Inter Ausilio aveva rifiutato di esprimersi, trincerandosi dietro a un "è un giocatore del Siviglia". Quello che è certo è che nelle scorse settimane i dirigenti nerazzurri avevano parlato col giocatore raggiungendo un accordo di massima per la firma, a parametro zero, a giugno. Si era parlato anche di un precontratto firmato e di visite mediche già sostenute, ma l'Inter non ha - ovviamente - rilasciato dichiarazioni in merito.



I nerazzurri confidano nella volontà del giocatore, convinto e sicuro del trasferimento all'Inter. Ma la decisione di Banega di lasciare il Siviglia cozza con quanto dichiarato, senza esitazioni dal ds del Siviglia. Se effettivamente il rinnovo automatico è effettivo, l'Inter dovrà quindi trattare col Siviglia per il centrocampista. Che non arriverebbe più, quindi, a parametro zero. E in questo caso l'Inter potrebbe anche abbandonare la pista che porta all'argentino.