Inter, senti lo Zenit: "Garay? Può andare"

Per la difesa l'Inter continua a pensare a Blind dello United e a Garay dello Zenit. Ed è dalla Russia che arriva una novità importante, attraverso il ds Maxim Mitrofanov: "Lucescu ha parlato con Garay del futuro e delle scelte che ha in mente. Ovvio che possa avere dei desideri, ma in teoria i contratti sono fatti per essere rispettati. Chiunque può essere venduto in caso di offerte adeguate", le sue parole al quotidiano russi Sport Express.