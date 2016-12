Inter, senti l'agente di Tourè: "Pronti a lasciare il City"

20:44 - E' rottura tra Yaya Tourè e il City. L'agente del centrocampista ivoriano va all'attacco e prepara l'addio: "Alcuni dirigenti stanno cercando di incolpare Yaya per quanto è successo in questa stagione - ha detto Dimitri Seluk al Daily Mirror - Due dei più grandi club mi hanno già chiesto se è disponibile. Se poi il City dovesse dare il via libera, altri 10 club mi chiamerebbero entro 24 ore". Messaggio all'Inter, fortemente interessata al giocatore.

Dure parole quelle dell'agente di Yaya Tourè: frasi che di fatto aprono alla cessione dell'ivoriano, dal 2010 in forza al City. E l'Inter drizza le orecchie: Mancini ha detto più volte che sarebbe felice di poter allenare un'altra volta il giocatore, già avuto nel suo trascorso in Premier League. E che il suo eventuale arrivo in Italia sarebbe importantissimo per il nostro campionato. "Se al City sono preoccupati per i soldi allora dico loro di non preoccuparsi, possono tranquillamente tenersi i soldi, perché so che ci sono altre squadre pronte a pagare Yaya quello che guadagna ora" (220 mila sterline a settimana) - ha detto ancora Seluk nell'intervista al Daily Mirror - Alcuni dirigenti del City stanno cercando di incolpare Yaya per quanto è successo in questa stagione mentre loro non si assumono alcuna responsabilità dei propri errori. Sto parlando di dirigenti che hanno acquistato giocatori per un sacco di soldi per poi metterli in panchina, penso ad esempio a Stevan Jovetic. Mi dispiace per Pellegrini, lui è un buon allenatore, ma un debole manager e ha vinto il titolo con la squadra lasciatagli da Roberto Mancini. Il problema vero - ha concluso - è che il City vuole far fare tutto a Yaya, vogliono che segni, che faccia gli assist, che difenda e che imposti. Ma lui non puo' fare tutto da solo. Comunque se il City vuole lasciare Yaya allora dovrebbero dircelo e stop".