Inter, senti il Santos: "Decide Gabigol"

Joao Mario e Sissoko si sono complicati, ma l'Inter non molla e continua a monitorare il mercato. In stand by c'è sempre Gabigol, ma ora l'Olimpiade è finita, l'oro è stato vinto e si può tornare a parlare del brasiliano, che piace tanti sia ai nerazzurri sia alla Juventus: "Le loro sono le uniche proposte reali. Ora dipende da Gabriel", ha spiegato Modesto Junior, presidente del Santos, a Radio Globo.