INTER, SEGUITO PICCINI DEL BETIS SIVIGLIA

Per la prossima stagione l'Inter sta passando in rassegna diversi nomi, soprattutto tra i terzini di ruolo. Il nuovo nome è quello di Cristiano Piccini, esterno di difesa del Betis Siviglia ed osservato dagli emissari nerazzurri in diverse gare della Liga. Il giocatore giocò l'ultima volta in Italia nel Livorno nella stagione 2013-2014. Lo riporta tuttomercatoweb.com.