Inter scatenata, preso anche Joao Mario: il portoghese già a Milano

Non solo Gabigol: l' Inter ha preso anche Joao Mario . Dopo settimane di trattative l'Inter ha trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona e il centrocampista è già sbarcato a Milano. Prestito con obbligo di riscatto? Non è detto: secondo quanto risulta a Premium Sport, l'Inter potrebbe acquisire il portoghese a titolo definivio. Cifra monstre: 45 milioni per assicurarsi il centrocampista che ha brillato agli ultimi Europei con il Portogallo, salendo sul tetto d'Europa. Joao Mario è atterrato nel pomeriggio a Linate : sosterrà le visite nella giornata di sabato, per poi firmare e mettersi agli ordini di De Boer.

Nessuna parola per il portoghese, atterrato a Milano in compagnia della moglie. Il centrocampista nato nel 1993 è stato accolto da una delegazione della dirigenza nerazzurra, e si è recato in albergo, dove trascorrerà la notte prima di sostenere nella mattinata di sabato le visite all'Istituto Humanitas di Rozzano. Difficile, però, vederlo già in campo con la maglia nerazzurra domenica contro il Palermo (alle 18 a San Siro).



L'arrivo di Joao Mario, inseguito per tutta l'estate, è un altro chiaro segnale lanciato dalla dirigenza Suning al calcio italiano: giocatori giovani, di prospettiva, ma già affermati. La cifra messa sul banco, poi, potrebbe confliggere con il Fair-Play Finanziario: possibile una cessione pesante, l'indiziato è Brozovic.