Inter scatenata: Kovacic rinnova sino al 2019. E ora sotto per Lucas Leiva 

19:47 - L'Inter ha preso il volo su mercato e non ha nessuna voglia di fermarsi. Dopo Podolski e Shaqiri, la dirigenza nerazzurra è tornata all'assalto di Lucas Leiva. Il centrocampista del Liverpool ha già parlato con Mancini dando il suo ok al trasferimento. Attesa la risposta dei Reds alla proposta di Thohir di prestito con diritto di riscatto. L'alternativa è il ritorno di Thiago Motta in rotta col Psg. Intanto è ufficiale il rinnovo di Kovacic fino al 2019.

Sistemato l'attacco, ora servono rinforzi a centrocampo. Mancini ha chiesto espressamente due acquisti pure per la mediana dando il via libera alle cessioni M'Vila, Khrin e Kuzmanovic. L'obiettivo numero uno è sempre Lucas Leiva, da diversi anni nel mirino dei nerazzurri, ma ora si è arrivato a un punto di svolta. Decisivo il tecnico di Jesi che ha contattato il giocatore del Liverpool convincendolo ad accettare i nerazzurri nonostante un posto da titolare ad Anfield Road. Si attende sole la risposta del club inglese.





IL RINNOVO DI KOVACIC

L'Inter ha intanto blindato uno dei giocatori più importanti: Kovacic, è scritto sul twitter dei nerazzurri, ha firmato il rinnovo fino al 2019. Una notizia importante per un club che da tempo ha deciso di puntare su giocatori giovani e di qualità. "Ringrazio il presidente e la società per la possibilità, sono cose bellissime" ha dichiarato subito dopo l'annuncio Mateo. "Sono felicissimo, voglio continuare a fare bene prossimi 5 anni. Il progetto si sta costruendo con tanti giovani e siamo tutti molto contenti, sicuramente faremo una bella stagione. Ringrazio Mancini, è un tecnico che sta sempre molto vicino alla squadra. Facciamo un pressing alto, cerchiamo sempre di fare la partita. Shaqiri era quello che ci serviva: avevamo bisogno di esterni con esperienza europea, ne sono arrivati due che hanno vinto tanto in Europa. Per il titolo la strada è ancora lunga, siamo noni, o undicesimi, ma speriamo di esserci per il prossimo anno".



Soddisfatto il croato e forse ancora di più Mancini: "Grande investimento da parte dell'Inter, credo possa migliorare tanto. Può diventare un grande centrocampista, siamo felici di averlo qui. Deve studiare da Yaya Touré, un top. Può diventare un grande giocatore". Un investimento fortemente voluto dalla società: "Era importante questo rinnovo fino al 2019 - ha chiuso il dg Fassone - Mateo per noi è importantissimo. E' il simbolo dell'Inter del futuro con il suo talento. E' il primo rinnovo di una serie che vorremo annunciare. Fa piacere abbia accettato la sfida dell'Inter e di Thohir per i prossimi 5 anni. Siamo sicuri si possa tornare ad avere soddisfazioni".