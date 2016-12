Inter: salta il trasferimento di Santon al Sunderland

E' saltato il trasferimento di Davide Santon dall'Inter al Sunderland. E' stato lo stesso club inglese ad annunciarlo attraverso un comunicato: "Il Sunderland non proseguirà il proprio interesse per il giocatore dell'Inter Davide Santon, dopo che le trattative fra i due club non hanno portato a un esito positivo". Santon aveva già lasciato il ritiro nerazzurro di Riscone di Brunico per effetuare le visite mediche con il nuovo club.