Inter-Roma: Juan Jesus in giallorosso per 10 milioni

Intesa trovata. La Roma ha preso Juan Jesus versando 10 milioni di euro nelle casse dell'Inter. Il brasiliano domani raggiungerà a Pinzolo, in Trentino, la squadra di Luciano Spalletti per le visite mediche. Il tecnico toscano aveva chiesto un difensore centrale capace di giocare anche come terzino e la società giallorossa lo ha accontentato. Adesso la Roma continuerà a lavorare sul mercato per acquistare un centrocampista e sostituire così Pjanic.