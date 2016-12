Inter, rivoluzione in mediana: a giugno Soriano e Banega

Non solo Eder, già pronto per il derby. Ma anche una strategia per il mercato estivo. Roberto Mancini ha deciso di cambiare la mente del gioco e ha prenotato Soriano dalla Sampdoria e Banega dal Valencia, in scadenza di contratto tra 6 mesi. Per l'argentino del club spagnolo l'Inter potrebbe anche pagare subito un indenizzo di 4 milioni, altrimenti arriverà in estate. Rischia il posto Brozovic. Per la difesa spunta Lacroix del Sion.