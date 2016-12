Inter: rinnovo Handanovic, il nodo è la Champions

15:39 - Fase di stallo tra l'Inter e Samir Handanovic per il rinnovo del contratto del portiere. I nerazzurri hanno già messo sul piatto della bilancia un biennale con scadenza nel giugno 2018 con ricco adeguamento dell'ingaggio. Il numero 1 sloveno ha preso tempo, perché vorrebbe giocare la Champions League. Se non dovesse rinnovare, Roma e Barcellona sono sulle sue tracce: Thohir vuole non meno di 12 milioni di euro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, giocare in Champions League è il grande desiderio di Handanovic, all'Inter o da qualche altra parte. Per come stanno al momento le cose, dunque, più probabile da qualche altra parte, visto che il terzo posto è lontano 10 punti e il cammino in Europa League è ancora troppo lungo.



Thohir è pronto ad ascoltare offerte, che siano rigorosamente in doppia cifra (non meno di 12 milioni). In caso di rifiuto, il numero 1 sloveno e i suoi procuratori dovranno portare una squadra disposta a sborsare una certa cifra. In Italia la Roma sta alla finestra (Sabatini è un suo grande ammiratore), mentre in Spagna circola già da un po' l'interesse del Barcellona.



Ma chi prenderà il suo posto? Mattia Perin del Genoa è il preferito, ma non è da escludere la pista che porta a Pepe Reina, portiere di grande esperienza che al Bayern fa il secondo a Neur.