Inter, rinforzo a centrocampo: duello Leiva-Suarez 

18:42 - L'Inter vola sulle ali dell'entusiasmo, ma senza soldi è tutto più difficile. A Mancini serve un rinforzo a centrocampo e il duello è tra Lucas Leiva e Mario Suarez. Colloqui aperti con Liverpool e Atletico Madrid per il prestito secco, ma le pretese dei due club sono alte. Si può fare solo un'operazione in stile Podolski. I nerazzurri per il fair play finanziario non possono permettersi follie neanche con uno sforzo di Erick Thohir.

Il Liverpool chiede 10 milioni di euro per il brasiliano, l'Atletico Madrid almeno 15 per lo spagnolo. Richieste esorbitanti per le casse nerazzurre che però hanno bisogno di un rinforzo sulla mediana per fare il definitivo salto di qualità per puntare con prepotenza alla Champions League. Lucas Leiva è in pole position, mentre Mario Suarez è l'alternativa di lusso. Operazioni complicate, ma i nerazzurri hanno 20 giorni per cercare una soluzione.

RODGERS: "NESSUNA OFFERTA PER LUCAS, CREDO RIMARRA'"

Prima e dopo la partita di Premier League del Liverpool in casa del Sunderland, il tecnico dei Reds Brendan Rodgers ha parlato di Lucas Leiva: "L'Inter? Anche io ho sentito questa voce. Ma non credo che Lucas lascerà Liverpool a gennaio. Non abbiamo ricevuto offerte".