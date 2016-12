Inter, riecco Biabiany: è guarito

Jonathan Biabiany è guarito. Questa la bella notizia che potrebbe interessare molto da vicino l' Inter . L'attaccante, svincolato dal Parma , ha superato i problemi cardiaci che la scorsa estate avevano bloccato il suo trasferimento al Milan dopo la foto di rito con la sciarpa. Ora il francese è pronto a tornare in campo e i nerazzurri sono pronti a tesserarlo per completare il reparto offensivo. Si insiste anche per Fekir del Lione.

Biabiany ha superato la prima prova per ottenere l'idoneità sportiva e ha già cominciato ad allenarsi da solo per tornare in forma. Poi fra qualche mese la visita definitiva, ma tutti si augurano non ci siano nuovi stop. I nerazzurri attendono e sono pronti a tesserarlo ancora una volta dopo le due esperienze 2006-2007 e 2010-2011.

Intanto si muove qualcosa anche per Nabil Fekir. Il centravanti francese del Lione piace molto a Mancini, ma strapparlo al presidente Aulas non sarà certo facile. I nerazzurri sono pronti a offrire almeno 25 milioni di euro per il gioiellino con un futuro da campione. Soldi che in parte arrivano dal riscatto di Ricky Alvarez del Sunderalnd per 10,5 milioni di euro. Un toccasana per le casse dell'Inter.