Inter, Richards si può fare. Poi Ledesma o Baselli

12:57 - Saranno ultime ore di mercato bollenti in casa Inter. Mancini ha chiesto alla dirigenza di puntellare la rosa con un difensore centrale e un regista di qualità. Piero Ausilio, chiusa la questione Osvaldo col Southampton, si sta muovendo molto per trovare l'occasione giusta. In difesa piace Micah Richards della Fiorentina, con Diakité e Benalouane come alternative. In mezzo al campo idea Baselli con Ledesma e Lassana Diarra sullo sfondo.

Capitolo difensore. In settimana si era sparsa la voce di un accordo con il Gremio per Rhodolfo, ma il giocatore non convince pienamente lo staff nerazzurro soprattutto alle cifre richieste dal club brasiliano. Un centrale difensivo però serve a Mancini per avere un'alternativa in più in un reparto falcidiato dagli infortuni. La prima scelta è Micah Richards della Fiorentina, in grado di poter fare anche il terzino e già allenato da Mancini ai tempi del City. Arrivato l'ok di Fifa e Uefa circa la liceità del trasferimento del giocatore (la Community Shield disputata coi Citizens rientra da regolamento negli impegni della passata stagione e quindi, a tutti gli effetti, il giocatore ha giocato solo con una maglia, quella della Fiorentina) resta da trovare l'accordo coi viola. Le alternative last minute non mancano: si valuta Diakité, ex Lazio ora svincolato, ma anche Benalouane dell'Atalanta e Vida per il quale la Dinamo Kiev non tratta il prestito. Uno di questi vestirà di nerazzurro.

A centrocampo invece Mancini vuole una scelta di qualità, un giocatore che possa dettare i tempi di gioco della squadra dalla mediana. La priorità è sempre per Lassana Diarra, che ha già svolto le visite mediche, per il quale si aspettano segnali positivi dal Lokomotiv Mosca. Anche qui però le alternative da trattare all'ultimo giorno disponibile non mancano. Per Ledesma della Lazio Lotito, nonostante il giocatore vada in scadenza a giugno, non fa sconti e se si farà con un piccolo indennizzo accadrà nelle ultime ore. Ausilio però ha parlato anche con l'Atalanta di Baselli e Cigarini.



AUSILIO: "CASSANO? NON CI SERVE UN ATTACCANTE"

Un mercato ancora aperto, dunque, come ha confermato proprio il responsabile delle manovre nerazzurre, Piero Ausilio: "L'Inter è una buona squadra, lo era prima ora è migliorata. Si sta costruendo qualcosa, servirà tempo ma la strada è quella giusta e ci porterà al successo. Mercato finito? Non ci siamo mai nascosti, qualcosina ancora è da fare ma ci sono paletti. Non possiamo scegliere senza tenerne conto, poi bisogna trovare qualcosa che porti valore aggiunto in termini di ruolo e di futuro. Fare per fare non serve. Cassano? Pensiamo che davanti, indipendentemente da Osvaldo, siamo coperti. Non c'è bisogno di un attaccante. Stimiamo Cassano, ma non crediamo ci serva un attaccante. È un discorso diverso".