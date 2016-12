Inter, Rhodolfo gioca con il Gremio

22:41 - Mentre continua la trattativa con il Gremio per portare il difensore a Milano, Rhodolfo è stato iscritto nella lista dei calciatori che giocheranno il campionato Gaucho. Il club brasiliano farà il suo esordio domani contro l'União Frederiquense e Rhodolfo sarà regolarmente in campo Il ds Rui Costa fa il punto della situazione: "L'unico modo per una cessione a titolo temporaneo sarebbe quello di un prestito lungo. La trattativa va avanti".

L'Inter ha fatto pervenire la sua offerta nei giorni scorsi: prestito oneroso di sei mesi a 350mila euro e diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 4,5.



Una proposta che (almeno a parole) non soddisfa il Gremio. "Abbiamo ricevuto un''offerta scritta dall'Inter, che è rimasta sempre la stessa - ha spiegato a Calciomercato.it il ds Rui Costa -, ma il Gremio non ha alcun interesse a fare un prestito così corto. L'unico modo per una cessione a titolo temporaneo sarebbe quello di un prestito lungo, ma il club nerazzurro non ci ha inviato nuove proposte. Il prezzo? Per noi è un calciatore importantissimo e non lo lasceremo partire a condizioni che non ci soddisfino. Altre offerte? Solamente sondaggi da altre squadre, ma l'unica offerta ufficiale è arrivata da Milano".



In serata, ai microfoni di fcinternews.it., Rui Costa ha aggiunto: "La trattativa prosegue, ma in queste ultime ore non ci sono stati particolari sviluppi".



Difficoltà confermate da uno degli agenti del calciatore, Rafael Felix. "Il problema è che Inter e Gremio non sono d'accordo sulla valutazione - ha detto a Calciomercato.com -. Stiamo aspettando una nuova proposta, per vedere se ci saranno evoluzioni".

Rhodolfo rimane la prima scelta, ma i nerazzurri lavorano anche su altri fronti: piace anche Domagoj Vida, il centrale della Dinamo Kiev (in prestito con diritto di riscatto) e il suo compagno di reparto, Aleksandar Dragovic, il difensore austriasco di origine serbe già seguito in estate.