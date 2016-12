Inter, Ranocchia è un caso

Il futuro di Andrea Ranocchia nel futuro dell'Inter . Il centrale nerazzurro ha deciso di cambiare aria già a gennaio perché non vuole perdere l'occasione di giocarsi una chance in vista degli Europei e continua a non trovare spazio con Roberto Mancini. L'ex Bari piace molto all'estero e in particolare in Inghilterra dove il Liverpool si è già fatto avanti, ma continua a rifiutare trasferimenti in squadre non italiane anche perché attratto dalla possibilità di restare a Milano e vestire la maglia del Milan .

Sul passaggio ai rossoneri ci sono però diverse perplessità in casa Inter. Innanzitutto c'è una certa e fisiologica resistenza da parte dei nerazzurri di cedere un giocatore al Milan. Quindi c'è la questione economica, comunque centrale in questo discorso: dall'Inghilterra, e solo dall'Inghilterra, possono arrivare soldi freschi per le casse nerazzurre. Il Milan, infatti, è disposto a mettere sul piatto un'offerta ma per il pagamento tutto sarebbe rinviato a giugno. Il che, ovviamente, complica tutto. Sempre per quanto riguarda la difesa, è stato trovato un accordo per la risoluzione consensuale con Vidic. Il tutto sarà formalizzato nei prossimi giorni.



E Lavezzi? Per il Pocho i problemi sono sempre gli stessi. L'ingaggio è molto elevato, ma la discussione procede tanto che, come annunciato, Mazzoni, agente dell'argentino, è atteso in Italia per fare due chiacchiere esplorative con l'Inter e, dopo, il Milan. Per oggi il discorso si chiude qui. Ma il mercato è lungo e niente si può ancora escludere.