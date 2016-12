Inter, proposta a Icardi: rinnovo fino al 2019

10:46 - Erick Thohir vuole tenersi stretto Mauro Icardi. Ma dato che l'Inter difficilmente raggiungerà traguardi ambiziosi come la Champions League, occorre mettere mano al portafogli. Così i nerazzurri, entro la fine di dicembre, proporranno a Maurito un rinnovo fino al 2019, con ingaggio praticamente raddoppiato: l'attaccante passerà da 1 a 2 milioni l'anno. La società però vorrebbe gestire almeno il 50% dei suoi diritti d'immagine.

Icardi ha sempre detto che l'Inter gli va bene e gli piacerebbe restare. Ma quanto, Maurito, potrà rimanere lontano dalle grandi competizioni? Già l'estate scorsa i nerazzurri rifiutarono una proposta corposa dell'Atletico Madrid (circa 22 milioni) e i colchoneros, come tanti altri, potrebbero tornare alla carica nel prossimo giugno. Per evitare di impantanarsi, Thohir ha scelto di affrettare le operazioni di rinnovo. Icardi, che attualmente ha un contratto fino al 2018, si garantirà, secondo la 'Gazzetta dello Sport', un ulteriore anno. Ma la vera novità è nei guadagni. L'attaccante percepirà un paio di milioni a stagione, possibilmente con qualche ricco bonus. Gli 11 gol segnati in questa prima parte di stagione cono un segnale chiaro alla società: qui si tratta di un top player. Entro un mese, come detto, la trattativa potrebbe concludersi, anche se Thohir vorrebbe garantirsi il 50% dei diritti d'immagine del ragazzo. La scorsa settimana il dt Ausilio ha incontrato il suo agente e lo farà ancora. Icardi, al momento, è uno dei pezzi pregiati dell'Inter ed è impossibile farvi a meno.