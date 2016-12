Inter, pronto il rilancio per Candreva

Sfumati gli assalti a Joao Mario (lo Sporting ha detto no a 40 milioni di euro) e Gabriel Jesus (il Manchester City ha bruciato tutti), l' Inter torna su Antonio Candreva , il preferito di Mancini per dare qualità in attacco. La Lazio chiede 25 milioni, i nerazzurri erano arrivati ad offrire 18 più due di bonus e sono pronti a salire a 20 come parte fissa. Forti di un accordo già trovato con l'esterno, entro il 4 agosto sperano di convincere Lotito .

Roberto Mancini potrebbe avere presto un motivo per sorridere. Suning, infatti, dopo i no di Joao Mario e Gabriel Jesus, è pronta ad accontentare il tecnico, regalandogli quell'esterno che è sempre stato in cima alle sue preferenze (meno dei cinesi per via dei 30 anni che compirà a febbraio). Forti del gradimento del giocatore, con cui è già stato raggiunto un accordo per un quadriennale da 2,5 milioni più bonus, e che ha già rifiutato il Napoli pur annunciando l'intenzione di lasciare la Capitale per bocca del suo agente, i nerazzurri sono pronti ad alzare l'offerta per Lotito. Venti milioni di parte fissa e due di bonus la nuova offerta, molto vicina ai 23 milioni cash del Napoli a cui i biancocelesti avevano detto sì.



Nel giro di una decina di giorni la trattativa entrerà nel vivo. Candreva tornerà ad allenarsi con la Lazio dopo le vacanze il 28 luglio, con la speranza che Lotito si convinca così da poter aggregarsi all'Inter il 4 agosto quando la preparazione riprenderà ad Appiano Gentile. Con un Mancio finalmente sorridente se potrà aggiungere Candreva nel motore della sua nuova Inter.