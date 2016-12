Inter, priorità Lavezzi e derby con il Milan per Cerci

15:54 - Roberto Mancini sta preparando la lista della spesa da consegnare al presidente Thohir per il mercato. La priorità si chiama Lavezzi, che dal canto suo ha voglia di tornare nel campionato italiano dopo l'esperienza al Napoli. Da capire ora i margini di manovra con il Psg. Non solo il Pocho: sul taccuino del tecnico dell'Inter c'è sempre Cerci. Sull'esterno dell'Atletico Madrid è derby con il Milan ma i nerazzurri sono al momento in vantaggio.

Lavezzi obiettivo dichiarato dell'Inter, che però parallelamente insegue Cerci. Per l'esterno, in questa fase della trattativa, il club di Thohir resta davanti al Milan. Lungo il corteggiamento dell'ad rossonero Galliani al giocatore ex Torino con continui colloqui col presidente granata Cairo nel corso dell'estate. Un assalto fallito ma l'obiettivo non è stato abbandonato. Cerci tuttavia si è in pratica quasi promesso ai nerazzurri e poi esiste un feeling reciproco con Mancini. Senza contare che il tecnico dell'Atletico Diego Simeone, nel caso desse l'ok all'operazione, vorrebbe strappare un'opzione su Maurito Icardi.