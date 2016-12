Inter, preso Gabigol: in nerazzurro da settembre

Colpo importante in casa Inter , che ha acquistato Gabigol dal Santos e lo avrà a disposizione già a partire da settembre, quando l'attaccante - dopo gli impegni con la nazionale brasiliana - rientrerà a Milano per mettersi subito a disposizione di Frank De Boer . Manca ancora l'ufficialità, ma il procuratore Wagner Ribeiro conferma il trasferimento a calciomercato.com: "Siamo felicissimi e ringraziamo il club, davvero".

Piccola riassunto della vicenda Gabigol-Inter. L'attaccante brasiliano è sbarcato nella giornata di venerdì a Milano, accolto con un caloroso benvenuto dai tifosi nerazzurri alla Malpensa. Poi si è recato immediatamente al Coni, per sostenere le visite mediche relative all'idoneità sportiva. Un'accelerazione dovuta all'imminente ritorno in Brasile del giocatore.



In serata Gabigol ha cenato in un hotel di Milano con il ds Ausilio, l'ad Bolingbroke e il proprio agente, Wagner Ribeiro, il quale, rompendo ogni etichetta, ha postato su Facebook alcune foto dell'attaccante in posa con la maglia nerazzurra, con queste parole: "Gabigol firma per l'Inter. Così si concretizza un ciclo".



Nella giornata di sabato è stato poi sciolto l'ultimo dubbio riguardante l'inizio della sua avventura con l'Inter: subito o a partire da gennaio? Il Santos avrebbe gradito tenere l'attaccante fino alla fine del campionato brasiliano, ma è stato raggiunto un accordo tra le parti e dunque il giocatore comincerà subito con i nerazzurri e si metterà a disposizione di Frank De Boer a partire da settembre, dopo gli impegni con la nazionale brasiliana.