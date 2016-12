Inter, porta girevole: Handanovic piace al City, bloccato Perin

In casa Inter potrebbe concretizzarsi un clamoroso cambio della guardia in porta. Samir Handanovic torna infatti al centro delle voci di mercato: su di lui ha messo gli occhi Guardiola , che vorrebbe portarlo al Manchester City al posto di un Hart che non lo convince. E se il portiere sloveno dovesse davvero fare le valigie, il suo sostituto in maglia nerazzurra potrebbe essere Mattia Perin : l'Inter ha già un accordo di prelazione col Genoa .

A giugno Handanovic sembrava il maggiore indiziato per fare le valigie, poi il presunto interessamento del Paris Saint Germain era rimasto sulla carta. Ora il futuro del 32enne portiere sloveno, all'Inter dall'estate 2012, torna un punto interrogativo. Il motivo è presto detto. Guardiola, approdato sulla panchina del Manchester City, starebbe pensando proprio a lui per sostituire Joe Hart, spesso protagonista di errori piuttosto marchiani nelle passate stagioni. Handanovic, uno dei migliori pararigori in circolazione, rappresenterebbe senza ombra di dubbio un rinforzo di sicuro affidamento per i Citizens.



E il trasferimento in Premier League dello sloveno sarebbe visto di buon occhio anche dall'Inter che, per non farsi trovare impreparata, ha già pensato al sostituto, Mattia Perin. L'età (23 anni) e il talento sono dalla sua parte, così come le motivazioni e la voglia di mettersi alla prova in una grande squadra: reduce da un brutto infortunio al ginocchio destro che gli ha fatto saltare gli Europei in Francia, Perin è tornato ad allenarsi a pieno regime con il Genoa e tornerà a disposizione tra un paio di mesi. L'Inter ha già strappato al Genoa un accordo di prelazione sulla base di dieci milioni: in pratica il club ligure, in caso di offerte da parte di altre squadre, ha l'obbligo di informare prima i nerazzurri.