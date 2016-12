Inter-Podolski, prove d'intesa

16:08 - Spunta un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, a caccia di esterni per completare il tridente con cui Roberto Mancini ha intenzione di affrontare la seconda parte di stagione. Il d.s. nerazzurro, Piero Ausilio, tenta lo scatto per assicurarsi Lukas Podolski, in uscita dall'Arsenal almeno per i prossimi sei mesi. Ancora da definire la formula del prestito, che potrebbe essere secco o con diritto di riscatto.