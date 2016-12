Inter, Podolski ha detto sì: si tratta con l'Arsenal per il prestito 

10:28 - Podolski ha detto sì. Sì all'Inter, a una nuova avventura, a una sfida capace di restiturgli stimoli ed energie. Solo dodici presenze quest'anno con l'Arsenal - sette in Premier e 5 in Champions - e un rapporto con Wenger che non è certo ottimale: da qui allora la voglia del campione del mondo tedesco di sbarcare in Serie A alla corte di Mancini. Tutto fatto allora? No, perché ora c'è da lavorare con i Gunners per strappare l'ok per il prestito.

Poche presenze. In campionato almeno, dove non ha ancora segnato. Meglio in Europa, cinque apparizioni e tre gol, una rete ogni 44 minuti. Insomma, una media di tutto rispetto. E, soprattutto, la voglia di rimettersi in gioco. Caratteristiche tecniche e tattiche, poi, giuste per il calcio di Roberto Mancini: piede sinistro morbido, seconda punta, capace di giocare da esterno in un eventuale 4-3-3. A 29 anni, oltretutto, nel pieno della maturità. L'Inter ha deciso di puntare tutto su di lui. Podolski ha deciso di accettare la sfida: da campione del mondo per ritrovare nuovi stimoli, rinunciando alla Champions per provare a riportare proprio lì i nerazzurri. O per lo meno contribuire a farlo. Adesso però c'è da lavorare con l'Arsenal, che tradotto significa trattare con Wenger, per avere l'ok per il prestito. Prestito oneroso, 2 milioni subito e sei a fine stagione. Questa l'ipotesi di lavoro. Su cui pesa la volontà di Podolski.